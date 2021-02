Hartmann Kapital Divdende

Handelsidee

Das wikifolio beruht auf langjähriger Vollzeit-Trading-Erfahrung im Bereich der Technischen Analyse. Der Fokus liegt auf dem Grundkonzept des Trends. Zur Bestätigung fließen einzelne Indikatoren mit in die Entscheidungsfindung.



Ein Großteil der sorgfältig ausgewählten Ein- und Ausstiege in den einzelnen Positionen soll auf antizyklischen Einstiegen beruhen. Gepaart mit einem durchdachten Risiko- und Money-Management, wird versucht hochprofitable Einstiege in Dividendentiteln zu nutzen.



Das gesamte Aktien-Anlageuniversum wird genutzt, um sämtliche mögliche Chancen umgehend nutzen zu können.



Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. mehr anzeigen