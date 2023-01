Das ESG Green Stability Wikifolio soll die spezifischen Chancen von grüner Technologie und alternativer Energiegewinnung realisieren. Dabei soll in wettbewerbsstarke Unternehmen aus der gesamte Wertschöpfungskette investiert werden, also in Unternehmen des Rohstoff- und Recyclingsbereichs, Produzenten von Energie und Energiegewinnungsanlagen sowie Handels- und Dienstleistungsunternehmen, sowie deren Zulieferern. In die Auswahl soll die relative Wettbewerbsstärke, die technologische Positionierung berücksichtigt werden. Daneben soll auch von dem Trend verstärkter Kapitalflüsse in ESG relevante Unternehmen profitiert werden. In das Portfolio sollen Aktien aufgenommen und langfristig gehalten werden.