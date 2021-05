Worldwide ETF Factor Investing

Handelsidee

Ich investiere in weltweit gestreute ETFs um am globalen Wirtschaftswachstum zu partizipieren. Durch Ausnutzung von statistisch erwiesenen Faktorprämien werde ich die Rendite erhöhen.

Folgende Faktoren werden berücksichtigt:

-Small Cap

-Political Risk

-Value

-Quality

-Momentum



Ziel ist es durch regelmäßiges Rebalancing die Faktorprämien zu optimieren