ETF-Zukunftsmaerkte

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Zukunftsmärkte wie NewEnergy, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Rohstoffe usw. breit gestreut mit ETF's investiert werden. Die Werte im Wikifolio sollen grundsätzlich durch technische Analyse ausgewählt werden. Hier sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen. Die Zusammensetzung des Wikifolios wird regelmäßig geprüft und bei Bedarf angepasst. Die Ausrichtung der im Wikifolio gehandelten Werte ist langfristig.





Es soll nur in die Trendstärksten ETF investiert. Die Zusammensetzung wird regelmäßig geprüft und bei Bedarf angepasst. mehr anzeigen