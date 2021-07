Europe Flying Value

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Aktien aus Europa investiert werden.

Dabei wird die Strategie befolgt in Value Aktien zu investieren, die über ein positives Momentum verfügen.



Als Kennzahlen sollen öffentliche Unternehmenskennzahlen wie zum Beispiel das KUV, KGV oder KBV verwendet werden.



Die Aktien sollen normalerweise mittel- langfristig gehalten werden. mehr anzeigen