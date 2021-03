Fear and Greed ETF reballanced

Handelsidee

In dem wikifolio "Fear and Greed reballanced" soll grundsätzlich der Fear and Greed Index dafür genutzt werden, um die Höhe der Cash Position des wikifolios zu bestimmen. Dieser Index setzt sich aus sieben Indikatoren zusammen und soll die Anlegerstimmung messen. Die Skala reicht dabei von 0-100. In der Regel ist bei einem niedrigen Wert die Angst (Fear) hoch bzw. bei einem hohen Wert die Gier hoch (Greed).

In der Regel soll dabei folgendermaßen vorgegangen werden: Sollte sich der Index im roten Bereich bewegen (unter 30) soll über eine Erhöhung des Investitionsvolumen nachgedacht werden, sollte sich der Index sich im grünen Bereich bewegen (über 70) soll über Verkäufe und gleichzeitiger Erhöhung des Cash Bestandes nachgedacht werden.

In der Regel soll diese Idee überwiegend in Aktien mit ETFs umgesetzt werden.

Grundsätzlich soll das wikifolio mittel- bis langfristig ausgelegt sein. mehr anzeigen