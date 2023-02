FilterForFinancials

Eigentlich zu speziell, zu wenig diversifiziert und sicher nur für wenige interessant - als alleiniges Investment. Aber in einem guten Portfoliomix kann auch eine Beimischung von Financials Sinn und Spaß machen. Banken reagieren z.B. bei steigenden Zinsen oder steilen Kurven gut - Tech eher nicht. Das ganz ist sicher eher ruhiger und dividendenorientiert, denn Wachstumsturbo, aber da Financial schwer zu analysieren und peeren sind, haben sie viele, auch Fonds, oft nicht im Portfolio. Ich habe, so meine ich, einen guten Blick auf die Branche und einen bewährten Filter. Das Portfolio kann auch Kasse halten, muss es sogar, wenn die gesamte Branchen unter starken Druck gerät oder sehr konzentriert sein, auch regional - also ganz sicher nur zur Beimischung, Schaut es Euch einfach an... .