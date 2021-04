Fintech Innovationen

Handelsidee

Da es in Deutschland und Teilen Europas nur über äußerst komplizierte Wege möglich ist in die in Amerika gelisteten ARK-Indizes zu investieren, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht diese auf Basis aller offen liegenden Daten detailliert nachzubilden. Damit biete ich die Möglichkeit an, von den mit sehr hoher Nachfrage erworbenen ETF´s mitzupartizipieren und zusätzlich sich noch die doch teilweise moderaten Managementgebühren zu sparen.



Der Wikifolio konzentriert sich auf Fintechs. Man definiert "Fintech-Innovation" als die Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die potenziell die Funktionsweise des Finanzsektors verändert, was nach Ansicht von ARK die folgenden Geschäftsplattformen umfasst, aber nicht darauf beschränkt ist:



Transaktionsinnovationen

Blockchain-Technologie

Risiko-Transformation

Reibungslose Finanzierungsplattformen

Plattformen mit Kundenkontakt

Neue Intermediäre



Es wird davon ausgegangen, dass sich ein Unternehmen mit dem Thema Fintech-Innovation beschäftigt, wenn (1) es einen wesentlichen Teil seiner Einnahmen oder seines Marktwerts aus dem Thema Fintech-Innovation bezieht oder (2) es erklärt hat, dass sein Hauptgeschäft in Produkten und Dienstleistungen besteht, die sich auf das Thema Fintech-Innovation konzentrieren.



Ps: Da einige der im Indizes enthalten Titel noch nicht über L&S gehandelt werden können, wird der dafür normal aufkommende Cash-Anteil in den ARK FINTECH INNOVATION ETF direkt investiert. Der Grund warum ich nicht direkt zu 100% in den dafür schon vorgesehen ETF investiere, ist um einen gewissen Handlungsfreiraum zu haben um bei größeren Einbrüche einzelner Titel entgegenwirken zu können. mehr anzeigen