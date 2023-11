Ich halte niemals an einer bestimmten Anlageart oder Auswahlmethode fest. Ich bleibe flexibel, aufgeschlossen und kritisch. Denn nur derjenige, der von gängigen zu unpopulären Wertpapieren und Auswahlmethoden wechselt, wird auch langfristige Spitzenergebnisse erzielen. Ich weiß, dass Entwicklungen nicht linear erfolgen, sondern stets durch eine Vielzahl von Ereignissen gebrochen werden. Ich folge der breiten Masse, bis der Trend bricht. Wenn ich die gleichen Wertpapiere kaufe wie alle anderen, dann erziele Ich auch die gleichen Ergebnisse wie alle anderen. Es ist unmöglich, besser zu sein als die Mehrheit, wenn man nicht andere Wege geht als die Mehrheit. Zu kaufen, wenn andere verkaufen, und zu verkaufen, wenn andere kaufen – das verlangt großen Mut, macht sich aber sehr bezahlt. Alles verändert sich. Denn liegt eine bestimmte Branche oder ein bestimmter Wert bei den Anlegern im Trend, dann erweist sich diese Popularität stets als vergänglich. Und ist das Interesse erst einmal verloren, kehrt es auch meist für viele Jahre nicht zurück. Ich kaufe in pessimistischen Phasen und verkaufe in Euphorie. Ich hoffe nicht, selbst wenn Unternehmen sehr billig zu haben sind, ich warte auf klare Veränderungen und kaufe erst dann, wenn sich Verbesserungen einstellen.