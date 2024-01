Investment Companies Selection

Es soll vorrangig in Aktien von Beteiligungsgesellschaften investiert werden oder in Fonds, die Aktien von Beteiligungsgesellschaften halten. Darüber hinaus in Aktienfonds. Beteiligungsgesellschaften gehen meist bereits bei Beteiligungsbeginn davon aus, dass die übernommenen Unternehmensanteile zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden. Aus dem Verkauf der - so die Hoffnung - im Wert gestiegenen Anteile erzielt die Kapitalbeteiligungsgesellschaft eine dem Eigenkapitalcharakter des Investments entsprechende Rendite. Beteiligungskapital kann ein Möglichkeit zur Finanzierung sein: - Venture-Capital-Investitionen - Wachstumsfinanzierungen - Sonderfinanzierungen - Nachfolgelösungen Chancen Diversifikation: Beteiligungsgesellschaften können auch in Firmen investieren, die nicht börsennotiert sind. Regulierung: Beteiligungsgesellschaften können mit hohen Freiheitsgraden agieren und investieren. Renditechance: Überproportionale Renditechancen möglich Risiken: Wert: Der Wert einer Beteiligungsgesellschaft ist häufig schwer nachzuvollziehen, weil die Zielinvestments in der Regel nicht börsennotiert sind. Verlustrisiko: Durch das hohe Risiko der Investitionen der Beteiligungsgesellschaften besteht auch ein hohes Verlustrisiko.