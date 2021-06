TOP30 companies country balanced

Handelsidee

Es wird in die größten 30 Unternehmen der Welt gleichverteilt (3,33% je Unternehmen) investiert.



Hat jedoch ein Land mehr als 20% Anteil am Wikifolio, fliegt das kleinste Unternehmen aus diesem Land raus und es wird in das nächstgrößere Unternehmen eines anderen Landes investiert. In den USA werden die 20% bereits mit Apple überschritten - Apple bleibt natürlich trotzdem drin!



So ergibt sich eine schöne Mischung großer Unternehmen weltweit. Ein Rebalancing findet hier monatlich statt. Alle Regeln werden dann wieder wie oben beschrieben angewendet.



Es werden nur so viele Aktien eines Unternehmens gekauft, dass 3,3% des Wikifolios nicht überschritten werden. Unternehmen mit hohen Aktienkursen sind z.T. nur mit bspw 2,8% vertreten - denn mit einer Aktie mehr würden die 3,3% Anteil am Wikifolio überschritten.



In Aktien die über Wikifolio nicht investierbar sind, kann ich leider nicht investieren. Zur Zeit sind das Saudi Aramco, Kweichow Moutai, Sberbank, Wuliangye Yibin, Agricultural Bank of China. mehr anzeigen