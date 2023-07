Im froots Wikifolio würden wir die Chancen des Kapitalmarktes nutzen und das Wikifolio stärker in unterbewerteten Regionen positionieren, um langfristig eine möglichst gute Rendite zu erzielen. Dies würden wir durch eine breite Diversifikation und Investments in ETFs machen. Da wir langfristig denken, können wir in diesem Wikifolio Volatilität in Kauf nehmen, um höhere Renditen zu erzielen. Froots würde das Wikifolio kontinuierlich auf Basis von absoluten und relativen Bewertungen anpassen. Die angegebenen Daten könnten sich über die Haltedauer verändern. Froots würde nach den Kriterien Anlageziel, Anlagedauer, Risikoabwägung und kontinuierlicher, langfristiger Vermehrung des Vermögens handeln. Die Wertpapiere können sich für eine Haltedauer von 10-20 Jahren eignen. Die Quellen der Recherche sind quantitative Analysen auf Basis der Cape Yield und eine exakte Fundamentalanalyse zu jeder einzelnen Region und jedem einzelnen ETF.