Future Technology Investment 2

Handelsidee: Mit diesem Wikifolio wird eine wertorientierte Investmentstrategie verfolgt. Es sollen Unternehmen gekauft werden, die meiner Meinung nach unterbewertet sind und in der Zukunft an Wert gewinnen. Anlageuniversum: Das Wikifolio soll sich überwiegend aus Technologieaktien zusammensetzen, die aus den Regionen USA, Europa und China stammen. In schwierigen Marktlagen können zusätzlich ETFs hinzugezogen werden oder ein hoher Cashbestand gehalten werden. Hebelprodukte werden nicht gehandelt. Das Wikifolio soll sich höchstens aus 5-10 Aktien zusammensetzen. Es werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen mit starker Gewichtung in einzelne Aktien. Haltezeit: mittel- bis langfristig