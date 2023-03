Der Name des Wikifolios "FundaTrader" setzt sich zusammen aus Fundamental und Trading. Dieser Name soll auch Programm sein: Zunächst werden entsprechende Wertpapiere, zumeist Aktien, einer Fundamentalanalyse unterworfen. Beispielsweise Umsatz, Gewinn, Bewertungskennzahlen wie Buchwert, KGV usw. Danach setzt die Chartanalyse an: Ist hier relativ zeitnah mit einer Bewegung zu rechnen. Durch diese "Doppelanalyse" sollen zunächst Werte gefunden werden, die eine nähere Beschäftigung rechtfertigen. Danach wird nach Situationen gesucht, in denen eine baldige Bewegung zu erwarten ist. Der Zeithorizont soll zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten liegen, je nach Konstellation. Das Ziel ist eine attraktive Wertentwicklung mit möglichst niedrigen Drawdowns. Es soll (und wird) stets eine hohe Cashquote gehalten werden. Die Entwicklung des Wikifolios soll zunächst die Inflation ausgleichen, damit kein realer Wertverlust entsteht. Erst danach wird an einen realen Wertzuwachs gedacht. Im Klartext: Wer einen Wertzuwachs von 50 % pro Jahr anstrebt, ist bei diesem Wikifolio an der falschen Adresse. Vielmehr ist die Absicht, über möglichst alle Zyklen eine positive Wertentwicklung zu generieren. Somit wird versucht, die üblichen Kursrücksetzer in Korrekturphasen zu vermeiden.