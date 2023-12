Future Prospects

Dieses wikifolio soll in Unternehmen investieren, deren langfristige Umsatzaussichten ein robustes Wachstumspotential erwarten lassen könnten. Welche Unternehmen ein hohes Umsatzwachstumspotential besitzen, soll in erster Linie der persönlichen Einschätzung des Traders unterliegen. In die Entscheidungsfindung sollen neben Kennzahlen der quantitativen Unternehmensanalyse auch internationalen Rankings und aktuelle marktrelevante Nachrichten einfließen. Zudem sollen die Unternehmen möglichst eine positive Umsatzentwicklung und -prognose aufweisen. Die Anlagedauer soll mittel- bis langfristig sein. Um eine Diversifikation zu erreichen, soll das Portfolio in der Regel mindestens 10 Unternehmen umfassen.