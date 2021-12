Globale Zukunftstrends

Handelsidee

Ich stelle mir oft die Frage, wie die Welt in 15 Jahren aussehen wird. Wie werden wir uns fortbewegen? Welche Auswirkungen hat die demografische Entwicklung auf die Gesellschaft in Bezug zum Beispiel auf die Gesundheitsvorsorge? Wie wird Künstliche Intelligenz die Produktion von Industriegütern verändern? Mit welchen Technologien können wir den globalen CO2-Ausstoss verringern?



Die Ergebnisse meiner Recherche, unterfüttert mit der Analyse zahlreicher Trendstudien, führen mich zu den Märkten der Zukunft, in denen unterbewertete Unternehmen mit innovativen Lösungen noch unbemerkt vom Gros der Analysten als potenzielle Disruptoren kurz vor ihrem Durchbruch stehen.



Die Auswahl und Gewichtung der Titel soll durch Analyse von Trendstudien sowie unter Hinzunahme von qualitativen Unternehmensdaten erfolgen. Hebelprodukte sollen bei kurzfristigen Markt Opportunitäten sowie zur Absicherung eingesetzt werden können.



Die beschriebene Strategie soll mit globalen Aktienwerten, ETFs und Hebelprodukten umgesetzt werden.



Das wikifolio soll in der Regel langfristig in wachsende Unternehmen investieren, weshalb auch der Anlagehorizont überwiegend langfristig sein soll. mehr anzeigen