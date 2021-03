Global Dividend Cherry Pick

Handelsidee

Es wird ausschließlich in Aktien investiert, die in der Vergangenheit eine stabile Dividende ausgeschüttet haben. Die Dividenden sollten in der Regel durch Gewinne gedeckt sein. Zeitlich begrenzte Ausnahmesituationen werden jedoch als Kaufgelegenheit genutzt.



Zum Beispiel wäre es unklug gewesen, nach dem Jahrhundertsturm 2017 in den USA keine Rückversicherungsgesellschaft im Depot zu haben. Der Jahrhundertsturm hatte zwar die Bilanzen der Rückversicherer stark belastet, diese konnten jedoch anschließend die Versicherungsprämien erhöhen, sodass ein nachhaltiger Wert für Anleger entstanden ist.



Außerdem wird auf eine stabile branchenspezifische Eigenkapitalquote geschaut.



Die Titel werden anhand von Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewertet. Technische Indikatoren (z.B. MFI, RSI, STOCK PSAR, Aroon, CCI) sowie Kerzenmuster sollen dabei helfen, gute Ein- und Ausstiegskurse zu finden. mehr anzeigen