Glitterboss Potpourri

Handelsidee

Frauglitterboss`s Pottpourie

Meine Anlagestrategie ist so bunt wie mein Leben.

Von Aktien bis Krypto habe ich alles dabei und glaube bei allem an Langfristigkeit.

Allerdings bin ich kein riesen Fan von ETf`s.

Fonds dagegen liebe ich.

Mein erster war der Global Champions, diesen habe ich mit 25€ im Monat bespart , mehr hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht .

Da ist mein Feuer entfacht und die Liebe zur Börse gewachsen.

Ich bezeichne mich hier nicht als Profi, investieren ist für mich eher ein zeitinensives Hobby , das für mich gut gelaufen ist/läuft.

Meine Handelsidee ist bunt gestreut und ein richtiges Muster wird nicht zu erkennen sein =)

Ich finde super viele Branchen spannend , kann aber nicht bei jeder dabei sein.

In meiner persönlichen Anlagestraregie habe ich keine Sparpläne , sondern lege immer erst an , wenn ich Summe X zuammen habe.





