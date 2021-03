Global Economy Smart Beta plus

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird eine Überrendite angestrebt, welche primär durch Ausnutzen von 5 Faktorprämien und sekundär durch aktives Handeln (Umschichtung) während Korrekturen und Krisen erreicht werden soll.



Rebalancing findet durch erhaltene Ausschüttungen, mögliche überdurchschnittliche Entwicklung eines Segments und während Crash's in Krisen statt.

Während Crash's findet eine Umschichtung von Bonds/Cash zu Aktien (ETF) statt und frühestens wenn das „pre Crash Niveau“ wieder erreicht ist, wird die „Initial Asset Allocation“ wieder hergestellt.

Ziel ist es letztendlich aus einer Korrekturphase bzw. einem Crash mit höheren Aktienanteilen (ETF) gestärkt hervorzugehen.

So passiv wie möglich, so aktiv wie nötig wird dieses Wikifolio geführt.



Gerade deshalb eignet sich das Wikifolio für diese Handelsidee, da keine Transaktionskosten für das Handeln innerhalb des Wikifolios anfallen.



Das Wikifolio besteht im Normalfall zu 80% aus:

-bis zu (fast) 9000 Aktien aus bis zu 50 Ländern

-Aktien aller Größen (Small, Mid, Large Cap) aus Industrie- und Schwellenländern



Das Wikifolio besteht im Normalfall zu 20% aus:

-Investment Grade Staatsanleihen unterschiedlicher Laufzeiten und verschiedener Länder oder Cash



Grundprinzipien:

1. Investition in den Weltaktienmarkt „Global Economy“ mit Hilfe von ETF

2. Mögliche höhere Rendite durch Ausnutzung von Faktorprämien „Smart Beta Investment“

3. Investition gesteuert durch Wissenschaft und historisch belastbaren Informationen

4. Kein Performance Chasing

5. Kein Einsatz von Hebelprodukten

6. Kein Kauf von Einzelwerten



Auf welche Faktorprämien wird in diesem Wikifolio eingegangen?

Size Prämie – Übergewichtung von Smallcaps

Political Risk Prämie – Übergewichtung von Schwellenländeraktien (Emerging Markets)

Momentum, Quality, Value Prämie – Übergewichtung der Aktien aus diesen Segmenten mit Hilfe von passenden ETF.

