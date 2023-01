Global.Trend.Performing.L

Der Anlagehorizont wird gesplittet und kann sich zwischen einem Tag und bis zu mehreren Wochen bewegen. Überwiegend sollen die Positionen kurzfristig bis mittelfristig gehalten werden. Besondere Werte, die in einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung meiner Meinung nach Potential haben, können auch länger über Monate oder Jahre gehalten werden. Langfristige Investments sollen bei möglichst tiefen Kursen getätigt werden. Bei sehr bullischen Marktphasen soll das Portfolio mit verschiedenen Put Positionen abgesichert werden. Durch ein geschickten Wechsel von Put und Call Positionen, soll unabhängig von der Marktphase eine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden. Gehandelt werden soll mit eigenen Trendlinien, in Abhängigkeit der Berührungspunkte, Abstand der Punkte und des Bewegungsmusters. Es kann grundsätzlich das ganze Anlageuniversum genutzt werden. Die grundsätzliche Ausrichtung dieses wikifolios soll nach Möglichkeit eher offensiv sein, also hohe in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in risikoreichen und unattraktiven Marktphasen Es ist beabsichtigt bestmöglichste Einstiegspunkte abzuwarten, daher ist das wikifolio nicht immer komplett investiert.