GAMEneverSTOP Capital

Handelsidee

In diesem Portfolio sollen durch Modelle aus der Theorie und die Ideen des Value Investings intelligente Anlagemöglichkeiten abgebildet werden.

Dafür setze ich mich mit Aktien, ETF's, Derivaten und anderen Anlageklassen auseinander um eine optimale Diversifikation und maximale Renditen zu erreichen.

Ich werde vorwiegend im amerikanischen und deutschen Raum agieren, jedoch gelegentlich auch auf interessante Titel aus China oder Emerging Markets aqkuirieren.

Die Auswahl der Finanzprodukte erfolgt sowohl auf fundamentaler Bewertung via DCF-Modelle, Multiples oder Makroanalysen, als auch gelegentlich auf technischer Analyse.

Ich peile einen mittelfristigen Anlagehorizont an, werde jedoch auch keine Chance liegen lassen "schnelles Geld" mitzunehmen. mehr anzeigen