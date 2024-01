BLAH am US Aktienmarkt

Die BLAH ("Buy Low Aim High") Strategie verfolgt das Ziel, mit simplen analytischen Methoden beziehungsweise mit Hilfe einer einzigen Kennzahl die höchstmögliche Chancenverwertung zu erreichen und bei der Performance besser als die Benchmarks, in diesem Fall US Aktienmärkte, abzuschneiden. Dementsprechend beschränkt sich das Anlageuniversum auf amerikanische Aktien beziehungsweise auf Aktien, welche an amerikanischen Börse kotiert sind. Dabei werden laufend massiv unterbewertete Aktien mit den besten Chancen auf hohe kurzfristige Kursgewinne gekauft. Für die Auswahl der Aktien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Folglich werden hauptsächlich nur Titel mit den niedrigsten KGV (< 15) ausgewählt. Mindestens fünf Titel müssen selektiert sein. Aktien, die den Schwellenwert überschreiten, werden verkauft. Sofern gewisse Kriterien erfüllt sind, wie beispielsweise einen potenziellen oder konstanten Wertzuwachs, können Titel leicht oberhalb des Schwellenwertes wie auch Titel mit negativen KGV beibehalten oder hinzugefügt werden. Die Analyse und Umschichtung kann beliebig erfolgen, also täglich, wöchentlich oder monatlich. In der Regel aber monatlich. Die Gewichtung kann nach verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel nach Performance seit Kauf, nach potenzielle Wachstumsmöglichkeit oder Konstanz im Wachstum erfolgen. Die Informationen werden von wikifolio.com, google.ch/finance, finanzen.ch, cash.ch und weiteren Anbietern entnommen. Grundsätzlich soll mehr als 90 % des gesamten Kapitals investiert sein, Ausnahmen vorbehalten. Anlagehorizont: Kurzfristig.