Golden DAX Leverage

Handelsidee

Halten wir es ganz einfach:

In diesem Wikifolio sollen ausschließlich Derivate gehandelt werden. Dabei gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Investments. Es soll nur der DAX mit Derivaten (Knock-Out, Optionsscheine und nach Abwägung auch Faktor-Zertifikate) gehandelt werden.



Die Haltedauer ist entsprechend kurzfristig, von wenige Minuten bis maximal mehrere Handelstage. Es ist beabsichtig die Positionen am Ende des Handelstages immer glatt zu stellen. Ausnahmen können Swing-Trades in Trendrichtung über längere Strecken sein.



Als Entscheidungsgrundlage dient die Technische Analyse. Dabei verlasse ich mich auf verschiedene Theorien (Elliot, Fibonacci, Pattern, Trendfolgeindikatoren), als auch tagesbasierte Nachrichten. Bei Änderung der Nachrichtenlage können laufende Trades schnell beendet werden. mehr anzeigen