ChatGPT ULTRA

Ein weiteres Portfolio, das auf Einschätzungen und Analysen der AI-Software beruht. Hier wurde ChatGPT gefragt, welche Eigenschaften jene Firmen besaßen, die in den letzten 20 Jahren, also ab 2003, die beste Performane lieferten und welche Firmen heute, 2023, die gleichen Eigenschaften besitzen. Sollten diese Werte eine ähnliche Gewinnsteigerung liefern, so würden langfristig bei einer Buy & Hold-Strategie aus 100.000 Euro bis zum Jahr 2043 über 4,5 Millionen Euro werden.