Erneuerbare Welt 101

Handelsidee

Standard- und Small Caps sollen hauptsächlich um grüne Aktien gehandelt werden.

Investitionsentscheidungen sollten hauptsächlich auf der Grundlage technischer Chartkonstellationen getroffen werden, die auf eine kurzfristige Bewegung hindeuten. Grundsätzlich kann jedoch auch eine Fundamentalanalyse verwendet werden, um eine Entscheidung zu treffen.

In der Regel sollten die Aktien zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen und in Ausnahmefällen mehrere Monate und sogar Jahre gehalten werden.

Verluste sollten so gering wie möglich gehalten werden.