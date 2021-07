Unterbewertete Growth-Smallcaps

Handelsidee

In diesem Musterdepot sollen überwiegend unterbewertete Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gehalten und gehandelt werden.



Um die Rendite der Einzelaktien nicht zu verwässen, soll das Portfolio eine Anzahl von 6-12 Aktien beinhalten.



Meiner Meinung nach gibt es viele Strategien, die zum Erfolg führen können. Aufgrundessen möchte ich mich nicht auf eine einzelne festlegen, sondern kombieniere verschiedene Strategien. Die Auswahl der Einzelaktien / Anlageentscheidung erfolgt überwiegend nach folgenden Kriterien:



1) Objektive, fundamentale Unterbewertung der Aktien

2) Wachstumsstarke Unternehmen oder Unternehmen mit sehr gutem Ausblick

3) Unternehmen mit "Turnaround"-Potential

4) Profitable Unternehmen bzw. Unternehmen die kurz vor der Profitabilität stehen

5) Geringe Marktkapitalisierungen

6) Grüdergeführte Unternehmen oder Unternehmen mit Insider-Investitionen

7) Technische Analyse



Trades sollen aufgrund folgender Ereignisse stattfinden:



1) Gewinnmitnahmen wegen zu großer Positionsgröße

2) Technische Analyse (Volumen, Widerstände, Unterstützung, Doppeltops, Trendkanal, MA-Linien)

3) Veränderungen in den Wachstumsaussichten



Das Anlageuniversum soll kaum eingeschränkt werden. Zum größten Teil soll in Europäische und Amerikanische Werte investiert werden. Es sollen alle im Anlageuniversum enthaltenen Werte handelbar sein bis auf die Kategorien Hebelprodukte und Anlagezertifikate.







