Growth through Trends

Das Wikifolio soll in aussichtsreiche Zukunftsbranchen sowie -unternehmen investieren. Grundsätzlich unterliegt es keinem speziellen Länderfokus, doch wird auf Grund der hohen Innovationskraft sowie der freundlichen Gründerkultur vermutlich ein Großteil in US-amerikanische Unternehmen investiert werden. Keineswegs müssen die ausgewählten Unternehmen "das Rad neu erfinden". Aussichtsreiche Chancen können sich ebenso auf Grund gesellschaftlicher Trends oder politischer Entscheidungen auftun. Um aussichtsreiche Titel zu finden wird ein Top Down Ansatz gewählt. Die übergeordnete gesellschaftliche, politische oder technologische Windrichtung wird regelmäßig evaluiert und daraufhin an Hand fundamentaler Daten diejenigen Unternehmen gepicked, welche den meisten Nutzen aus der gegenwärtigen Situation ziehen können. Für das Timing wird auf einfache Chartanalyse zurückgegriffen. Die Rendite steht im Vordergrund, deswegen beschränkt sich dieses Wikifolio weder auf Branchen, Industrien noch Länder oder Unternehmen. Die Aktien werden solange gehalten, wie der Wind günstig für sie steht. Dies deutet tendenziell auf einen längerfristigen Anlagehorizont hin. Sofern der Gesamtmarkt negativ tendiert oder mit längeren Durstphasen zu rechnen ist, wird entweder die Cash-Quote erhöht oder aber das Gesamtrisiko mit entsprechenden Instrumenten gehedged. Ich behalte es mir vor in sehr unruhigen Zeiten 100% Cash-Quote zu halten. Denn nur trockenes Pulver kann schießen.