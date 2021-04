Global Smart-Stock-Picking

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, die ein solides Geschäftsmodell haben und auf Grund der Sondersituationen kurz- bis mittelfristig(von 1-2 Tagen bis 1-2Jaheen) hohe Renditechancen bieten.



Entsprechend der aktuellen Marktlage und die von mir recherchierten und analysierten Resultate werden die Aktien in dem Wikifolio behalten, reduziert und/oder aufgestockt. Bei der Analyse werden verschiedene Indikatoren der Chartanalyse eingesetzt.

