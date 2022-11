GreenTech Brennstoffzellen

In WF GT384400 soll der Fokus auf Aktien-Nebenwerte mit den Schwerpunkten Technologie und "Green-Tech" (erneuerbare Energien, alternative Antriebstechniken, Brennstoffzellen, etc.) liegen. Die Unternehmen sollten solide Fundamentaldaten und ein durchaus solides Wachstumspotenzial aufweisen. Das Chancen Risiko Verhältnis sollte recht ausgewogen bis ein wenig risikofreudig sein. Ebenfalls möchte ich damit ein Profitieren von den derzeitigen Investitionen (-Plänen) in erneuerbare Energien und Antriebstechniken, vor allem der EU, ermöglichen. Mein Anlagehorizont stellt sich aufgrund der derzeitigen Politisch angespannten Situation an den Märkten , im Mittel bis kurzfristigen Bereich ein. Da es sich jedoch um Investitionen im "Green" Bereich handelt, ist eine langfristige Anlagestrategie nicht ausgeschlossen. Um schnell und flexibel auf neue Marktsituationen bzw Marktturbulenzen, wie sie wir zurzeit erleben, reagieren zu können, empfiehlt sich eine ständige Beobachtung der Finanzmärkte und Nachrichten. Charttechnische Analysen, der Einzelwerte, empfehlen sich begleitend einzusetzen da ihnen, im heutzutage meist computergesteurten Handel, immense Wichtigkeit zuzuschreiben ist.