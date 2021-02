Handelsidee

Die Chancen auf einen nachhaltigen Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie stehen gut.

Klimaschutzziele und strengere Emissionsvorschriften steigern die Nachfrage nach alternativen und sauberen Antrieben. Wasserstoff könnte dabei in vielen Sektoren eine tragende Rolle bei der Dekarbonisierung einnehmen. Denn umso schwerer das Fahrzeug und je länger die benötigte durchschnittliche Reichweite, desto sinnvoller ist ein Brennstoffzellenantrieb. Speziell im Bereich Schiffe und Schwerlastverkehr steckt ein hohes potential für diese Technologie.



Anleger, die sich unschlüssig sind, welche Wasserstoffaktie sich am Markt durchsetzt, profitieren vom Wasserstoff-Power Europa. Er bündelt aussichtsreiche Titel



Anleger, die sich unschlüssig sind, welche Wasserstoffaktie sich am Markt durchsetzt, profitieren vom Wasserstoff-Power Europa. Er bündelt aussichtsreiche Titel exklusiv aus Europa!

Die EU hat sich mit den Green Deal verpflichtet spätestens bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Dies ist ohne europäischen Wasserstoff nicht denkbar. mehr anzeigen