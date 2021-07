FUCHS H2-Invest

Handelsidee

Wir investieren global diversifiziert in Unternehmen, die Zukunftschancen in der Wasserstoff-Wirtschaft suchen und wahrnehmen. Dabei wird eine Kern-Satteliten-Strategie umgesetzt, so wie ich sie auch im Newsletter FUCH H2-Invest kommentiere.



Im Kern investiere ich in Unternehmen, die bereits eine gewisse Marktreife erreicht und noch großes Potenzial haben. Das betrifft sowohl die Technologie und Technik, aber auch konkrete Produkte.



Bei den Satelliten fokussiere ich auf Unternehmen, die auch noch in sehr frühen Phasen ihres Unternehmens- und Produktzyklus sein können. Es wird in Firmen investiert, die wegweisende technologische Ideen haben, die disruptiven Charakter entfalten könnten. Solche Unternehmen scheitern zwar regelmäßig. Gelingt aber der Durchbruch, entlohnt die langfristige Wertentwicklung für die eingegangene Risiken.



Kern und Satelliten werden so gewichtet, dass ein ausgewogenes Portfolio mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) entsteht. Für die Kerninvestments besteht ein langfristiger Anlagehorizont. Die Satelliten-Investments können kurzfristig gehandelt werden.



Grundsätzlich verfolgt das Portfolio den Ansatz, Strategie und Taktik miteinander zu verbinden. Das bedeutet: Auch strategisch-langfristige Positionen können aufgrund taktischer Erwägungen aktiv höher oder niedriger gewichtet werden, um so Trading-Opportunitäten in den schwankungsstarken Aktien wahrzunehmen. mehr anzeigen