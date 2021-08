a better world

Handelsidee

Der Fokus in diesem Wikifolio liegt auf Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen einen starken Beitrag leisten bzw. leisten werden unsere Welt besser und Grüner zu machen.



Die Unternehmen können in folgenden Bereichen tätig sein:

• erneuerbare Energien

• Energiereduzierung

• alternative Antriebe

• Infrastruktur

• grüne Finanzierung/Investments

• alternative Nahrungsquellen

• ökologische Landwirtschaft

• Recycling

• Wiederverwendung

• Wasser

• nachhaltige Konsumgüter

• …



Die Anlagestrategie soll überwiegend langfristiger Natur sein. Es werden aber durchaus immer wieder Bestände reduziert oder auch wieder aufgebaut, aber auch neue Ideen sollen den Weg ins Wikifolio finden.



Der Fokus wird auf Aktien (weltweit) liegen.



Für die Entscheidungsfindung wird das Internet, Publikationen, Firmen-Website, Presseartikel, sonstige Nachrichten, Finanzforen usw. dienen.

mehr anzeigen