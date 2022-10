Hebel 2023

In diesen wikifolio sollen hauptsächlich aus meiner Sicht spekulative bis hochspekulative Trades mit hoher Gewichtung eingegangen werden. Es sollen dabei grundsätzlich sowohl Investments in Aktien als auch in Hebelprodukte eingegangen werden können. Zur Titelauswahl möchte ich hauptsächlich die Charttechnik verwenden. Oberstes Ziel soll eine aus meiner Sicht hohe Rendite sein. Es sollen überwiegend Aktien, Indizes und Rohstoffe über entsprechende Zertifikate und Derivate gehandelt werden. Ist meines Erachtens kein aussichtsreiches Investment in Sicht, kann grundsätzlich auch eine längere Zeit Cash gehalten werden oder Daytrading betrieben werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz- bis mittelfristig sein. Die Handelsidee soll grundsätzlich mit allen verfügbaren Produkten des Anlageuniversums umgesetzt werden.