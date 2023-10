Der gehebelte Heinrich

In diesem wikifolio wird versucht, ausschließlich mit Derivaten, den Wert zu steigern. Hierzu soll das gesamte Derivateuniversum, das auf wikifolio handelbar ist, ohne Einschränkung, zur Verfügung stehen. Für die Auswahl der Positionen, soll zusätzlich zum tagespolitische Geschehen vor allem die Charts herangezogen werden. Über die Haltedauer der einzelnen Positionen soll es auch keine Einschränkungen geben. Obwohl grundsätzlich geplant ist, in diesem wikifolio eine Handelsstrategie mit kurzfristiger Haltedauer umzusetzen, soll es auch die Möglichkeit geben in ein Wertpapier längerfristig investiert zu sein.