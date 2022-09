Heavy Traders

Es wird in Wikifolios investiert, die hauptsächlich kurzfristige Finanzprodukte (Optionen, Zertifikate etc.), auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Märkte handeln. Somit kann theoretisch eine positive Performance in jeder Marktphase generiert werden. Da o.g. Finanzprodukte i.d.R. mit Hebeln arbeiten ist eine hohe Outperformance der Basismärkte möglich. Gleichzeitig besteht das Risiko punktuell hoher Schwankungen. Langfristig ist jedoch eine kontinuierliche, überdurchschnittliche Rendite zu erwarten. Voraussetzung für die Aufnahme in das Dach-Wikifolio ist eine klare Handelsstrategie und ein deutlicher, mittel- bis langfristig erkennbarer Aufwärtstrend. Trotz der kurzfristig ausgerichteten Handelsstrategien der investierten Wikifolios, hat das Dach-Wikifolio einen eher langfristigen Anlagehorizont (Buy-and-Hold). Signifikante Draw-Downs werden für Nachkäufe genutzt, um das Gesamtvolumen der Positionen zu erhöhen. Die Limits für Nachkäufe werden regelmäßig angepasst. Zur Erhöhung des Cash-Bestandes für Nachkäufe können einzelne, bereits gut performte Positionen veräußert werden.