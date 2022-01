Handelsidee

In diesem Portfolio soll ausschließlich in Aktien aus der ganzen Welt investiert werden. Die Werte im wikifolio sollen grundsätzlich durch die technische Analyse ausgewählt werden. Hier sollen insbesondere die Gesamtmarktanalyse, sowie Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen. Es wird grundsätzlich angestrebt maximal 100 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen in das wikifolio aufzunehmen. In meiner Meinung nach schwachen Marktphasen, können auch Fonds in das Portfolio mit aufgenommen werden, gleichzeitig soll dann eine neue Gewichtung aller investierten Werte erfolgen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. mehr anzeigen