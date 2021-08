High-Growth Satellite

Handelsidee

Ziel des Wikifolios ist das Investieren in Unternehmen welche ein hohes Wachstum aufweisen und somit großes Potential haben.



Kriterien welche bezüglich der Qualität beachtet werden sollen sind unter anderem: Stärke des vergangenen Wachstums, Stabilität des Wachstums, Potential für künftiges Wachstum, Stellung in der Branche, die aktuelle Gewinn-marge und die Entwicklung der Margen, die finanzielle Situation.



Bei der Auswahl der Titel soll auf eine angemessene Bewertung und absehbare Profitabilität geachtet werden. Zudem werden Unternehmen bevorzugt welche eine möglichst gute Stellung in ihrer Branche haben. Titel werden solange gehalten wie die Annahmen welche zur Aufnahme geführt haben erfüllt sind, unabhängig vom Kursverlauf.



Aufgrund der erhöhten Unsicherheit bei dieser Art von Titeln werden alle Unternehmen mit dem gleichen initialen Gewicht aufgenommen. mehr anzeigen