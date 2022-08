High Tech Stocks

Beschreiben Sie die Eckpfeiler Ihrer Handelsidee...... ---------------------------------------------------------- Es werden ausschließlich High Tech Aktien gehandelt. Vorzugsweise aus dem Gebiet der Informatik, da ich in diesem Bereich über ausreichend viel Kompetenzwissen verfüge. Kaufkandidaten müssen folgende Kriterien erfüllen: 1. Die Produkte müssen die Kunden begeistern. 2. Das Unternehmen hat einen Burggraben geschaffen und es ist schwer in den Markt einzudringen. 3. Das Unternehmen dominiert den Markt. Damit meine ich nicht unbedingt, dass es die größten Marktanteile hat. Vielmehr dass die Produkte des Unternehmen als Goldstandard in der Branche gelten. Welche Werte des wikifolio.com Anlageuniversums planen Sie zu handeln? ---------------------------------------------------------- Es werden Anteile von führenden Tech Unternehmen auf der ganzen Welt gehandelt. Allerdings nur Aktien aus vorwiegend kapitalistischen Ländern, wo ein geringes Risiko einer Enteignung besteht. Nach welchen Kriterien planen Sie Ihren Handel zu betreiben? ---------------------------------------------------------- Die Kaufkandidaten werden im Portfolio unterschiedlich gewichtet. Unternehmen mit hoher Gewinnrendite erhalten einen größeren Anteil am Portfolio, während Unternehmen mit geringer Gewinnrendite auch eine geringeren Stellenwert im Portfolio erhalten. Wie lange planen Sie Wertpapiere durchschnittlich zu halten? ---------------------------------------------------------- Aktien werden so lange gehalten bis die Produkte des Unternehmens an Bedeutung verlieren. Welche Quellen planen Sie für Ihre Entscheidungsfindung zu nutzen? ---------------------------------------------------------- Für die Entscheidungsfindung setzt ich mich konkret mit den Produkten des Unternehmens auseinander und investiere nur wenn mich die Produkte begeistern.