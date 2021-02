Intelligentes Aktieninvesting

Handelsidee

Die Handelsidee dieses Wikifolios ist, in Aktien und ETFs zu investieren, welche in der Zukunft gute Renditeaussichten haben. Dabei wird extrem divers, aber zukunftsträchtig investiert. So wird vor allem in Aktien bzw. Unternehmen investiert, die in Zukunft besonders gut dastehen sollten. Jeder kennt diese Zukunftstrends wie z.B. erneuerbare Energien, Elektromobilität, Digitalisierung, und und und. Aktien, welche in diese Trends passen, gehören in jedes Portfolio und befinden sich deshalb in diesem Wikifolio.



Um das Wikifolio extrem divers und damit sicherer zu gestalten, wird neben mehreren ETFs auch in unterschiedliche Aktien investiert. So suche ich mir starke Wachstumsaktien, Trendaktien, kurzfristig billige Aktien oder auch Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Dabei wird versucht, Aktien möglichst aus der ganzen Welt im Portfolio zu haben.



Investiert wird dabei natürlich vorrangig in Aktien, allerdings ebenso in sichere ETFs und kleinere Portfolio-Anteile in Derivate.



Kriterien zum Aktienkauf sind folgende: Die Aktie muss fundamental (Umsatz, Gewinn) derzeit gut dastehen oder in Zukunft großes Potenzial haben. Außerdem muss die Charttechnik mitspielen, deshalb werden Aktien im Abwärtstrend gemieden.



Aktien und ETFs werden in diesem Portfolio so lange gehalten bis ich kein weiteres Potenzial in Ihnen sehe. Weil die übergeordneten Trends allerdings längerfristig anhalten, werden die investierten Produkte mehrere Jahre gehalten.



Als Quelle für Investitionsentscheidungen werden Daten, Daten und Daten verwendet. Denn die Grundlage jeder Aktie sind die Quartalsberichte mit dem Zahlenwerk und Ausblick. Anhand dieser Daten lässt sich ableiten wie es dem Unternehmen in der Zukunft gehen könnte. Als Quelle werden außerdem Börsennews herangezogen, sodass bei sehr guten News auch kurzfristig investiert wird. mehr anzeigen