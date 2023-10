Das wikifolio "Turnaround-Candidates" soll darauf abzielen, meiner Ansicht nach günstig bewertete Aktien, Hebelprodukte und ETFs zu kaufen, die möglicherweise das Potenzial für eine Trendwende auf niedrigem Niveau haben oder bei denen nach Kursabstürzen möglicherweise Erholungschancen bestehen. Es sollen gezielt Einzelwerte mit einem möglichst positiven Chance-Risiko-Verhältnis recherchiert und ständig die Kurse für eine Vielzahl von potentiellen Kaufkandidaten verfolg werden. Bei einigen Käufen könnte es signifikante Chancen geben, dass sich die Kurse verdoppeln oder sogar vervielfachen, aber ebenso müssten weitere Kurseinbrüche immer berücksichtigt werden. Um die richtigen Einstiege, sowie eine Trendumkehr zu identifizieren, sollten verschiedene technische Analysemethoden zur Entscheidungsfindung beitragen. Zum Beispiel soll mithilfe von der relativen Stärke, Trendwendeformationen oder Trendindikatoren gearbeitet werden. Vor einem Kauf soll sich mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens beschäftigt werden. Die wichtigste Frage für mich soll hierbei einerseits sein, wie hoch das Potential für Gewinne in diesem Segment ist, andererseits explizit in Bezug auf das Unternehmen ist. Außerdem soll die Situation im Vergleich zur Konkurrenz eine Rolle spielen. Es sollen gezielt Werte gesucht werden, welche meiner Meinung nach Potential für Erholungen bzw. unternehmerischen Erfolg haben. Das verfügbare virtuelle Kapital soll auf etwa mindestens sechs, in der Regel einige mehr Werte verteilt werden. Es sollen ausschließlich Investitionen in Einzelwerte, Rohstoffe, spezielle Branchen und Indizes beziehungsweise Länder erfolgen, in Form von Aktien, Hebelprodukten und Einzelwerten. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein, wenige Wochen bis zu einem Jahr.