Markets Performance

Handelsidee

Eine Investment-Faustregel besagt, dass nur 20% der Investmentfondsmanager es schaffen, die jeweiligen Vergleichsindizes der Fonds zu schlagen.

Daher soll in diesem Wikifolio hauptsächlich in die Indexe selbst investiert werden.

Käufe und Verkäufe sollen hauptsächlich aufgrund technischer Signale erfolgen, dadurch soll eine Überperformance erzielt werden.

Investiert werden kann in jeden Index, für den ein Produkt (gehebelt oder nicht gehebelt) existiert, dies können auch Rohstoffe und Währungen sein.

