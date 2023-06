Inflationsschutz global

Dieses Wikifolio investiert in Unternehmen, die vor Inflation und steigenden Zinsen geschützt sind oder sogar davon profitieren. Der langfristige Blick ist dafür entscheidend und Unternehmen mit einer geringen Verschuldung, guten Gewinnen und zukunftsgerichteten Geschäftsmodellen sind enthalten. Inflation kommt und geht immer relativ launisch und kann großen Schaden bei Unternehmen und Aktien anbieten. Viele Aktien sind jahrelang gestiegen, nur um bei steigender Inflation und damit einhergehend steigenden Zinsen alle Gewinne und sogar noch mehr wieder zu verlieren. Sichere Aktien hingegen haben bestimmte Merkmale, die sie vor dieser Gefahr schützen. Diese Aktien werden hier gehandelt und dieses Wikifolio reagiert schnell, wenn sich die Gegebenheiten ändern. Verliere also nicht all dein Erspartes in der Krise, sondern profitiere sogar davon! Du suchst ein möglichst sicheres Investmentprodukt? Das möchte ich dir hiermit anbieten, also investiere gerne jetzt in dieses Wikifolio.