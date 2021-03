Innovative Companies

Handelsidee

Dieses Wikifolio beteiligt sich an innovativen Unternehmen zu einem nachvollziehbaren Preis. Das Wikifolio bedient sich dem globalen Aktienuniversum und soll - um eine Abweichung von der Marktperformance sicherzustellen - eine Aktienanzahl von 20 nicht überschreiten. Es soll in Unternehmen investiert werden, für die ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil identifiziert werden kann. Des Weiteren sollten sie fortlaufend innovativ sein und sich somit nicht am Nullsummenspiel des Wettbewerbs beteiligen. Der Fokus liegt hier auf der langfristigen Aktienanlage von mehreren Jahren, wobei die Positionsgröße über Zeit aktiv gemanagt werden kann. mehr anzeigen