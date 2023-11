Die Hauptstrategie von INNENSEITE basiert auf dem gezielten Investieren in Aktien, die von Unternehmensinsidern gekauft wurden. Studien zeigen, dass Insiderkäufe oft auf zukünftige Outperformance hinweisen. Die Anlageentscheidungen werden durch technische Indikatoren wie den RSI (Relative Strength Index), Bollinger Bänder und den MACD (Moving Average Convergence Divergence) unterstützt, um gezielt in Aktien mit kurz- oder langfristigen Rücksetzern zu investieren. Interessanterweise kaufen Insider oft dann Aktien ihres eigenen Unternehmens, wenn es kurzfristige Kursrückgänge gibt. Die Auswahl von Insidertransaktionen erstreckt sich in der Regel auf einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten, in seltenen Fällen sogar bis zu einem Jahr. Die Strategie strebt grundsätzlich an, ein konzentriertes Portfolio zu verwalten, wobei normalerweise nicht weniger als vier Aktien gehalten werden. Ich handle sowohl europäische als auch US-amerikanische Aktien und lege einen besonderen Fokus auf deutsche Nebenwerte. Darüber hinaus halte ich bei Bedarf auch einen Teil des Cashs in Bitcoin. Mein Ziel ist es, durch die Kombination von Insiderinformationen und technischer Analyse eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.