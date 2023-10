C Contrary Opinion H Holdings in E Equity at A Affordable P Prices geplantes Anlageuniversum: Aktien, ETFs, Hebelprodukte geplante Analysemethoden: Sentimentanalyse - im Speziellen: Contrary Opinion Globalanalyse Intermarketanalyse Branchenanalyse quantitative Unternehmensanalyse qualitative Unternehmensanalyse geplanter Anlagehorizont; Die Haltedauer sollte überwiegend langfristig sein.