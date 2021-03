JDs Disruption und Innovation

Handelsidee

In diesem Wikifolio möchte ich in Unternehmen und andere Assets investieren, welche über die nächsten Jahren vorwiegend von den technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen profitieren sollten.

Hierbei ist geplant, die Investitionsauswahl überwiegend auf Basis folgender Kriterien durchzuführen:



1. Vielversprechende Technologien

2. Starke Marktstellungen

3. Starke Wachstumspotentiale

4. Vorhandene oder absehbare Burgmauern



Neben diesen 4 Grundkriterien, können für diese Handelsidee weitere Investitionsentscheidungen hinzugezogen werden, wie beispielsweise ein Innovationserfahrenes Management, technologische Führerschaft, Skalierbarkeit der Produkte, "First Mover" Vorteile, und weitere.



Folgende Branchen mit voraussichtlich hohen Innovations- und disruptiven Zukunftsaussichten können in diesem Wikifolio abgedeckt werden:



- Bio-Tech & Pharma

- Unterhaltung

- Digitalisierung

- Elektrifizierung

- Erneuerbare Energien

- Batterietechnologien

- Handel

- Ecommerce

- Fintech

- NewFood

- K.I.

- Crypto

- Luft- und Raumfahrt



Die Investitionen Beschränken sich jedoch nicht ausschließlich oder in allen fällen auf diese Branchen und können bei passenden Investitionskriterien (siehe oben) erweitert werden.



In diesem Wikifolio sollen überwiegend Aktien gehalten werden. Zusätzlich können auch ETF's, ETC's und zu geringerem Anteil und zu bestimmten Marktphasen auch andere Anlageformen eingesetzt werden.



Solange die Investitionskritieren erfüllt sind soll die geplante Haltedauer der Aktien 5 Jahre und länger betragen.

Grundsätzlich handelt es sich hierbei also um ein Wikifolio mit einem überwiegend langfristigen Anlagehorizont, der in bestimmten Marktphasen auch kurzfristige Handelspositionen eröffnen kann.



Die Anzahl der Aktien und anderen Titeln im Depot soll bei etwa 20-40 liegen. Die Einzelgewichtung einer Einzelposition soll langfristig nicht über 10% liegen. In bestimmten Marktphasen kann jedoch eine Übergewichtung von Einzelwerten >10% erfolgen.

mehr anzeigen