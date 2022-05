Es soll nur in Aktien investiert werden, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet. Als Anlageuniversum dienen die Aktien aus dem HDAX. Der Aktienindex HDAX umfasst rund 100 deutsche Werte, die im DAX, TecDAX oder MDAX enthalten sind. Es wird gleichgewichtet in maximal fünf Aktien aus dem Anlageuniversum investiert. Der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt liegt vor, wenn sich der DAX oberhalb eines von definierten Durchschnitts befindet.