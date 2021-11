Blickfinanz Trend

Handelsidee

Investiert werden soll in Aktien, Derivate, ETFs etc, die Trends mit hoher Relevanz für alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft in der Zukunft abbilden können. Die gehandelten Titel sollen zentrale Treiber des Wandels in den u.g. Kernbereichen abbilden.

Kernbereiche der gehandelten Titel: Mensch & Gesellschaft, Gesundheit & Pflege, Umwelt & Ressourcen, Wirtschaft & Unternehmen, Technologie & Innovation wie auch Politik & Regierung

Die Gewichtungen werden je nach Marktlage angepasst.

Risikominimierung: der Anteil einer Position, soll zur Risikominimierung möglichst nicht mehr als 50% betragen, weiterhin wird ggf. in unsicheren Zeiten eine höhere

Cashposition gehalten.

Haltedauer: mittel-langfristig

