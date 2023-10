JW Invest Daytrading

Bei dem Produkt handelt es sich um einen besonders aktiv verwalteten Fond, der eine möglichst gut gestreute Rendite aus verschiedenen Finanzprodukten aus Ihrer Anlage anstrebt. Ziel ist es, soweit dies möglich und machbar ist, eine möglichst hohe Rendite mit kalkulierten Risiken zu erzielen. Hauptbestandteil ist eine Streuung auf verschiedene Aktien, Fonds und Zertifikate - dabei wird kurzfristig, technisch- sowie fundamental analysiert. Es werden Optimierungstechniken angewendet, um auf unvorhersehbare Marktlagen zu reagieren. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere zählen sowie Absicherungen durch Short-Produkte. Ich habe Mal gelernt: "With no risk there is no reward."