JJ longterm

Handelsidee

Das wikifolio soll in meiner Meinung nach unterbewertete Unternehmen investieren, die in die Kategorie Value fallen.



Hierbei wird ein globaler Investitionsansatz verfolgt, der ausschließlich in Aktien und ETFs anlegen soll.



Es ist geplant, dass dieser Ansatz auf einer quantitativen Unternehmens- und Branchenanalyse basiert.

Hierzu soll ein speziell entwickeltes Modell genutzt werden, mit dessen Unterstützung ein intrinsischer Unternehmenswert ermittelt wird.



Nicht in einzelne Aktientitel investiertes virtuelles Kapital soll als Beimischung oder zum Versuch der Absicherung in ETFs angelegt werden.



Es wird mit einem überwiegend mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geplant.